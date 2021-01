Die Anmeldungen an den drei weiterführenden Schulen in Xanten beginnen in Kürze. Angepasst auf die aktuelle Situation wird das Anmeldeverfahren zum Schutz der Eltern sowie der Mitarbeitenden an den Schulen in Teilen verändert.

Willi-Fährmann-Gesamtschule sowie Stiftsgymnasium Xanten:



Das Anmeldeverfahren wird kontaktlos durchgeführt. Die Eltern/Erziehungsberechtigten können sich über die Homepages der Schulen (www.willi-faehrmann-gesamtschule.de bzw. www.ssgxanten.de) die Anmeldeformulare herunterladen. Alternativ können Kopien in den Sekretariaten angefordert werden, die Gesamtschule stellt die Unterlagen bei Bedarf auch zur Abholung im Eingangsbereich zur Verfügung.

Willi-Fährmann Gesamtschule: Tel. 02801/988400

bzw. Stiftsgymnasium Xanten: Tel. 02801/71360).

Stiftsgymnasium

Eltern, die ihre Kinder bereits über diese Bögen gemeldet haben, müssen nicht erneut tätig werden.

Die bislang vorgesehenen persönlichen Anmeldetermine entfallen jedoch (zunächst).

Die Anmeldung sollte bis zum 12. Februar vorliegen.

Die Grundschulen Lüttingen sowie Xanten (mit dem Teilstandort Marienbaum) verschicken in der nächsten Woche Kopien der Zeugnisse für die vierten Klassen. Diese reichen für die Anmeldung an den weiterführenden Schulen in Xanten aus.

Die Gesamtschule sowie das Gymnasium benötigen für die Anmeldung



den Anmeldebogen

die Kopie des Zeugnisses 1. Hj. Klasse 4

eine Kopie der Schulformempfehlung

Alle Unterlagen können sowohl digital als auch in Papierform an die gewünschte Schule gerichtet werden.





Persönliche Beratung

Gerne stehen die Schulen auch für persönliche Beratungen – nach vorherige Absprache – sowohl telefonisch als auch digital zur Verfügung. Die Eltern werden gebeten, den Wunsch entsprechend auf dem Anmeldebogen zu vermerken. Alle weiteren Unterlagen (z.B. Nachweis zum Impfstatus, Schülerbeförderung etc.) werden zu einem späteren Zeitpunkt angefordert bzw. nachgereicht.

Marienschule Xanten

Die Marienschule wird das vorgesehene Anmeldeverfahren wie geplant durchführen. Die – überwiegend bereits vereinbarten – Anmeldegespräche werden unter Wahrung der erforderlichen Hygienemaßnahmen erfolgen. Die Eltern können sich über die Homepage www.marienschule-xanten.de zum Verfahren und die dafür erforderlichen Unterlagen informieren. Termine sollten – soweit noch nicht erfolgt – zeitnah vereinbart werden.