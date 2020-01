Gleichzeitig Übergabe der Preise aus dem ersten IGX Fotowettbewerb

Die zweite Ziehung der IGX Weihnachtsverlosung fand am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres 2020 auf dem Großen Markt in Xanten statt.

Gleich drei Events hatte die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xantens aus der Ziehung gemacht. Warteten die zahlreich erschienenen Zuschauer gespannt auf die Verkündung der Gewinner, konnten sie sich währenddessen am Grillstand des „Round Table 158“ mit Getränken und Gegrilltem stärken.

Zum ersten Mal hatte die Organisation der Xantener Rotarier in Zusammenarbeit mit der IGX zum Wintergrillen eingeladen und viele machten von dieser Möglichkeit gerne Gebrauch.

Der Gesamterlös aus dieser Aktion wird wohltätigen Zwecken zugeführt.

Bei der Ziehung der Gewinner durch Xantener Kinder, die des Lesens noch nicht mächtig waren, betonte Michael Neumaier noch einmal den Sinn der Verlosung. „Mit dem Erlös finanziert die IGX mit ihren Mitgliedsbetrieben den Xantener Weihnachtsmarkt und noch einige andere Events im Laufe des Jahres“, erklärte der Xantener Gastronom.

Zu gewinnen gab es Gutscheine von speziellen Geschäften, aber auch Wertschecks, die in allen der Interessengemeinschaft angehörenden Geschäften eingelöst werden können. Die Beträge betrugen bis zu 500 Euro. Ein 250 Euro Gutschein ging sogar ins schöne Sauerland. Anwesend war der Gewinner nicht, wird allerdings per Post benachrichtigt.

Der Hauptpreis, ein Hyundai i10 vom Autohaus Daniel Reis, blieb wie im letzten Jahr, in Xanten.

Alle Gewinner werden in den nächsten Tagen in der regionalen Presse sowie auf der Homepage der IGX veröffentlicht.

Die gewonnenen Gutscheine können bis zum 29. Februar in den Geschäften, beziehungsweise in der Xantener Filiale der Volksbank Niederrhein e.G. eingelöst werden. Gutscheine, die bis dahin nicht abgeholt wurden, verfallen.

Ebenfalls zum ersten Mal hatte die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender zum Weihnachtsmarkt 2019 einen Fotowettbewerb veranstaltet, bei dem es darum ging, ein selbst geschossenes weihnachtliches Foto mit Bezug zu Xanten zu veröffentlichen.

Auch hier fand die Preisverleihung mit Preisen von 500 Euro für den ersten, 250 Euro für den zweiten, hundert Euro für den dritten und jeweils 50 Euro für den vierten bis siebten Platz statt. Teilgenommen hatten 35 Hobby- und Berufsfotografen.

Die Preisträger waren: 1. Christoph van Leyen, 2. Randolf Vastmans, 3. Wolfgang Weise, 4.- 7. Petra Olfen, Luca Jenster, Alina Dangel und Gabi Winkmann.

Die IGX machte nochmal darauf aufmerksam, dass im nächsten Jahr wegen der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung nur noch die neuen Karten für die Verlosung an der Ziehung teilnehmen. Diesmal galten übergangsweise noch die alten Karten.

Randolf Vastmans