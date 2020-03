Das wir Katzen unsere Augen und Ohren überall haben, ist kein Geheimniss.

Vorallem meine Wenigkeit hat die Öhrchen gaaanz weit auf.

Nee mir Julchen entgeht hier im Hause nix, auch nicht, das so eine komische Tussi Namens Corinna unterwegs ist.

Meine Güte, die Frau ist wirklich beschäftigt, bereist die halbe Welt, hinterlässt Spuren und ist in aller Munde.

Überall hört man von ihr, sogar im Fernsehen ist sie vertreten.

Ne echt fleißige Frau, dachte ich zumindest, bis jetzt! Außgerechnet Kater Milano, die olle Schnarchnase klärte mich auf. Nix mit Frau- Tussi, das Ding ist ein fieser Virus.

Panik kommt auf, nicht das wir Katzen von dem gemeinen Teil erwischt werden.

Aber anscheinend betrifft das nicht uns Tiere.

Puh, Glück gehabt.

Nur warum sprechen Frauchen und Herrchen von Hamsterkäufen?

Leute drehen regelrecht am Rädchen und kaufen was das Zeug hält diese Minimäuse.

Wieso zum Geier denn Hamster?

Was sollen diese kleinen Miniratten gegen einen bösartigen Virus ausrichten?

Oh meine Maus, ich verstehe das nicht.

Herrchen meint, so drei vier Hamster passen auf dem Grillspieß.

Frauchen ist der Meinung, das sieben Stück auf dem Spieß passen sollten, sind ja nicht gerade groß.

Ihgitt, oooohne mich, an den Minis ist doch gar nix dran.

Der kleine Tiger Amigo kugelte sich vor lachen über mein entsetztes Gesicht.

Ahha, jetzt begreif ich, damit sind keine echten Hamster gemeint, sondern Lebensmittel auf Vorrat, wozu hoffentlich unser Katzenfutter zählt und natürlich meine heißgeliebte Katzenmilch.

Na gut, ich will ja nicht so sein, Schläferhund Akiro ist auch noch da und braucht natürlich sein ,,Happi".

Ok Frauchen, vergess bloß diese Schlabberbacke nicht, sonst fällt dieser durchgeknallte Hund vom Fleisch, kann mir nicht mehr hinterher jagen und das wäre sowas von langweilig.

Also Leute, lasst Euch nicht von Corinna erwischen, haltet schön die Öhrchen steif.

Bis bald und Miau

EUER JULCHEN