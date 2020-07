Das nächste Treffen für den Frauen Politstammtisch findet am Mittwoch, 22. Juli, um 19:00 Uhr in der Börse statt. Der Schwerpunkt des Abends wird sein: "Frauen im Wahlkampf in Xanten". Themen: Analyse der heutigen Wahllisten, Vergleich mit den Listen von vor sechs Jahren, Wirkungen und Erwartungen. Gerne können an dem Abend weitere Themen vorgeschlagen werden. Da es Ferienzeit ist und keine Reservierung für die Terrasse stattfinden kann, wird um Rückmeldung gebeten:

info@ValeriePetit.de

Zur Erläuterung:

Es handelt sich um ein überparteiliches Treffen, das sich seit einiger Zeit an jedem vierten Mittwoch im Monat trifft. Das Ziel ist neben dem Aufbau eines Frauennetzwerkes auch die Förderung von Frauen in der lokalen Politik. Danach wird das nächste Treffen am Mittwoch, 26. August, stattfinden. Infos unter der oben genannten Adresse.