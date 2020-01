Xanten. Es ist ihre bewegende Geschichte und ihre fröhliche und aufgeschlossene Art im Umgang mit Patienten und Kollegen, die Amelie Beckmann, Auszubildende des Sankt Josef-Krankenhauses Xanten, bis nach Berlin und auch ins Goldene Buch der Stadt Xanten brachte: Vor vier Jahren erkrankte die junge Frau lebensgefährlich und überlebte nur knapp.

Sie legte ihr Berufsziel Groß- und Einzelhandelskauffrau ad acta und begann nach ihrer Genesung eine dreijährige Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Sankt Josef-Hospital, die sie in gut einem Jahr abgeschlossen haben wird. „Wer so viel Lebenswillen hat und nach solch einer schweren Krankheit diese Entscheidung trifft, der hat wirklich eine Auszeichnung verdient“ meinte Thomas Jansen, Pflegedienstleiter des Xantener Krankenhauses, und schlug Amelie Beckmann für den Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis – Kategorie Azubis“ vor. Amelie gewann ihn auf Landesebene und durfte als Siegerin ihr Bundesland NRW auf Bundesebene vertreten. Hier belegte sie nur 27 Stimmen hinter der Siegerin aus Bayern den zweiten Platz – ein sensationeller Erfolg. Auch Bürgermeister Thomas Görtz war von ihrem Erfolg so beeindruckt, dass er zur Gratulation im Xantener Krankenhaus neben einem Präsent das Goldene Buch der Stadt mitbrachte, in das sich Amelie Beckmann eintragen durfte.