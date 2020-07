Ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Sonsbeck konnte Jana Witt nun erfolgreich beenden.

Ihre Ausbildung begann am 1. August 2017. Während der Ausbildungszeit war sie in allen Fachbereichen des Rathauses eingesetzt und erhielt so einen umfassenden Einblick in die Aufgabenfelder einer Kommunalverwaltung. Mit Erfolg, denn sie schloss die Abschlussprüfung mit der Note „gut“ ab.

Gute Zusammenarbeit

Willi Tenhagen, in Vertretung des Bürgermeisters, und Ludger van Bebber, kommissarischer Leiter des Fachbereichs „Personal und Service“, gratulierten Jana Witt zu dem hervorragenden Ergebnis und dankten ihr für die gute Zusammenarbeit. Da die Gemeinde Sonsbeck über Bedarf ausbildet, konnte Jana Witt nicht in ein festes Beschäftigungsverhältnis übernommen werden. Sie wird ihre Erfahrungen zukünftig bei der Gemeinde Issum einbringen können, bei der sie eine Festanstellung am 1. Juli antreten wird.