Um das Zusammenleben von Römern und Germanen am Neckar dreht sich ein Vortrag im LVR-RömerMuseum am Montag, 16. März.

Dr. Sven Jäger aus Karlsruhe beleuchtet besonders das 1. Jahrhundert nach Christus, als die Römer Kastelle und rasch wachsende Siedlungen in Worms, Mainz und Speyer gründeten. Trafen sie in dieser frühen Zeit tatsächlich auf eine weitgehend menschenleere Einöde, die Caesars Vergeltungszüge zur Zeit des Gallischen Krieges am Rhein hinterlassen hatten?

Die Neckarsueben

Wie erklärt sich dann die Anwesenheit der germanischen Neckarsueben, nach denen die Region mit dem Hauptsitz im heutigen Ladenburg benannt wurde? Germanen, die Römer werden, gab es in allen Provinzen am Rhein, doch scheinen die Verhältnisse am Neckar etwas anders zu liegen.

Der kostenlose Vortrag findet in Kooperation mit der Volkshochschule Xanten statt und beginnt um 18 Uhr.