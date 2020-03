Alpener Bürgerinnen und Bürger reagieren mit einem neuen Hilfsangebot auf die derzeitig außergewöhnliche Versorgungssituation.

Thomas Hommen, einer der Initiatoren des Angebotes: "Die Grundidee ist einfach. Wer möchte, kann bei der täglichen Essenszubereitung eine oder zwei Portionen mehr mitkochen. Diese zusätzlichen Portionen sollen dann an Personen verteilt werden, die unter Umständen keine günstigen Lebensmittel mehr bekommen haben oder keinen Lieferdienst in Anspruch nehmen können oder wollen."

Köche willkommen

Das Essen wird unter Einhaltung des notwendigen Abstands vorbei gebracht und vor die Haustüren gestellt. In kurzer Zeit haben sich bereits einige Personen zur Verfügung gestellt, die „mitkochen“ werden. Jetzt werden die Abnehmer für das Essen gesucht.

Die Gruppe ruft deshalb dazu auf, dass sich solche Personen melden oder in der Nachbarschaft nachgefragt wird, ob jemand das Angebot in Anspruch nehmen möchte.

Es dürfen auch weitere Hilfsangebote in Anspruch genommen werden. Auch weitere Köchinnen und Köche sind willkommen.

Kontaktaufnahme erfolgt am einfachsten über eine persönliche Nachricht in der Facebook-Gruppe „Alpen hilft – Kochen, Einkaufen und sonstige Hilfen von Alpenern für Alpener“, oder über die Mobilfunk-Nummern von Denise Cleve (0176/60933020) oder Thomas Hommen (0172/1794101).

Dort erfährt man die weiteren Einzelheiten.

Kostenfreies Angebot

Das Hilfsangebot sei kostenfrei und versteht sich ausdrücklich nicht als Konkurrenz zu den Lieferdiensten hiesiger Gastronomiebetriebe oder anderer Hilfsmaßnahmen. "Die Anonymität der Empfänger ist auf jeden Fall gewährleistet", verspricht Thomas Hommen.