Werner Borchers, Michael Girbes und Jens Weber bilden das Führungstrio an der Spitze des jungen Verbandes Aktive Unternehmen am Niederrhein (AAN). Die Tinte unter der Vereinssatzung war noch nicht trocken, da schlingerte das Land in die Corona-Krise. Dem jungen Verband brachte das neue Herausforderungen.

Von Christoph Pries

Der Vorsitzende Werner Borchers erläutert wie es zur Gründung des Vereins kam. Am Anfang stand dabei das Projekt LEADER-Region, zu der Alpen, Sonsbeck, Xanten und Rheinberg gehören. Eine Arbeitsgruppe befasste sich hier mit dem Thema "Wirtschaft". Eine Idee dabei sei damals die Verbesserung der Vernetzung der Unternehmer gewesen, erinnert sich Borchers.

"Gute Tipps können wir alle immer gebrauchen". Die grundsätzliche Überlegung sei dabei gewesen, wie man eine "stärkere Power" im Sinne der Unternehmen entwickeln könne. Hier half als "Blaupause" der Blick ins westliche Münsterland. Dort ist der Unternehmensverband AIW aktiv und das, aus Sicht von Werner Borchers, Michael Girbes und Jens Weber, sehr erfolgreich.

Man kam ins Gespräch und so halfen die Münsterländer den Niederrheinern mit Blick auf Satzungs- und Organisationsfragen ein wenig aufs Ross.

Durchstarten

"Von Anfang an haben wir uns als politisch unabhängig und für alle Branchen zuständig gefühlt", betont der 2. Vorsitzende, Michael Girbes.

Nachdem die Gründungsphase erfolgreich abgeschlossen war, wollte der Verband im Sinne seiner Mitglieder durchstarten.

Daraus wurde aber aufgrund der Coronoakrise erst einmal nichts. "Präsensveranstaltungen können wir derzeit nicht durchführen", bedauert Geschäftsführer Jens Weber. Dabei hat der Verband nicht nur die Firmeninhaber im Blick, sondern auch die Abteilungsleiterebene, die er mit Informationen versorgen möchte.

"Wir konzentrieren uns derzeit auf Workshops im Internet zu bestimmten unternehmensübergreifenden Themen", erläutert Werner Borchers die derzeitigen Aktivitäten, die gemeinsam mit dem Schwesterverband AIW durchgeführt werden.

"Grundsätzlich stellt sich immer die Frage, was können wir für die Unternehmen auf die Beine stellen", formuliert der Vorsitzende, das Ziel des Vorstandes. Um die Kraft des Verbandes noch stärker auf die Straße zu bringen, plant der AAN die Einrichtung einer Geschäftsstelle. Hier sollen die Fäden für die Informationen und Beratung von Unternehmen zusammenlaufen.

Auch mit den Bürgermeistern und Wirtschaftsförderern der vier LEADER-Kommunen sei man im Gespräch, betont der AAN-Vorstand. "Wir kooperieren so eng wie möglich, weil wir das gleiche Ziel haben", so Werner Borchers. Generell geht es derzeit darum den Verband und seine Aufgaben bekannt zu machen. So schnell wie möglich soll eine Mitgliederversammlung einberufen werden. Wichtiges Anliegen dabei, so Michael Girbes "ist es die Probleme der Unternehmer in Erfahrung zu bringen". Die Unternehmen müssten viel leisten und der AAN versuche sie dabei, so weit es derzeit möglich ist, zu unterstützen.

Hintergrund

Der Verband Aktive Unternehmen am Niederrhein (AAN) hat derzeit 14 Mitglieder.

Wer dem Verband beitreten möchte, kann sich an den Vorsitzenden Werner Borchers, Telefon: 0171/1728712, wenden. Weitergehende Informationen gibt es auch unter: "www.aan.de"