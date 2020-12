In der ganzen Welt grassiert das Corona Virus SARS CoV-2 und schränkt das normale Leben ein, so auch in Deutschland und bei uns am Niederrhein. Natürlich bleiben auch die Kirchen, egal welcher Konfession, nicht davon verschont. Und das beim christlichen Weihnachtsfest. Um den Gläubigen auch unter den aktuellen Umständen die Erinnerung an die Geburt Christi nahezubringen, beweisen die Verantwortlichen eine gehörige Portion Kreativität.



Digitale Angebote der Kirchengemeinden in Alpen, Sonsbeck und Xanten gehören in diesem Jahr genauso zur Weihnachtszeit, wie völlig ungewohnte Maßnahmen wie geistliche Impulse bei einer Smartphone Wanderung.

Letzteres ist eines der Bestandteile des Weihnachtsfestes in der Gemeinde Labbeck. Hier werden an Heiligabend und den Tagen darauf QR Codes sowie das eigene Handy eine große Rolle spielen. Bei einem Spaziergang durch die Gemeinde stößt man auf die unterschiedlichsten QR Codes, welche man mit dem Smartphone scannen muss. Dies führt zum Einspielen verschiedener Impulse und auch der Segen kommt per Smartphone.

KITAS der Katholischen Gemeinde in Sonsbeck verteilen Heftchen mit Gottesdiensten für zuhause, die jeweils fünf bis zehn Minuten in Anspruch nehmen.

Mit der Stillen Nacht im Herzen

Open Air Gottesdienste finden an Heiligabend in Sonsbeck um 15 und 16 Uhr jeweils in Form einer Krippenfeier auf dem rathausplatz, um 17.00 Uhr in Hamb und um 18.00 Uhr in Labbeck statt.

„Damit die Gläubigen“, so Pfarrer Günter Hoebertz, „mit der Stillen Nacht im Herzen nach Hause gehen können“. Zur Christmette um 21.00 Uhr sowie zur Vigil Feier unter Kerzenlicht um 23.00 Uhr sind jeweils 50 Gemeindemitglieder zugelassen.

Selbstverständlich sind auch dabei die dann aktuellen Regeln der Corona Schutzverordnung zu beachten.

Ähnlich sieht es in der Alpener Kirchengemeinde St. Ulrich aus. Auch hier wird die Weihnachtszeit durch Kreativität geprägt.

So gibt es drei Arten von digitalen Weihnachtsboxen, welche mit Impulsen, Liedern Gebeten, Anregungen und Videoclips gefüllt sind und zudem Anregungen enthalten, wie man die Advents- und Feiertage zu Hause gestalten kann, und zwar entweder auf eine klassisch-traditionelle, eine moderne alternative Art oder eben familiengerecht für Haushalte mit Kindern von bis zu zehn Jahren.

Die Anmeldung hierzu erfolgte über einen QR Code auf der Website der Gemeinde. Die Anmeldefrist ist leider bereits verstrichen. Dennoch besteht seit dem ersten Advent die Möglichkeit, sich die entsprechenden Texte von der Homepage der Gemeinde herunterzuladen.

Auf der Suche nach der Heiligen Famile

„Rund um die Krippe“, unter diesem Motto können die Gläubigen Zeit an den Krippen verbringen. In Menzelen vom 27. Dezember bis zum 10. Januar jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr und in Veen seit dem 13. bis zum 20. Dezember von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr.

In Alpen besteht die Möglichkeit ab dem 25. Dezember jeden Nachmittag von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr.

Auch Ginderich und Büderich bieten, welche ebenfalls zur Gemeinde gehören, bieten ähnliche Aktionen an.

Ein Highlight gibt es am Heiligen Abend, wenn die Gemeindemitglieder um 21.00 Uhr zum Geläut der Glocken vor der eigenen Haustür „Stille Nacht“ singen.

Bei der digitalen Rallye „Weihnachten auf der Spur“ sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab dem 23. Dezember auf der Suche nach der Heiligen Familie. Der Zugang findet sich jederzeit unter www.pfarrei-stulrich.de/aktuelles.

„In allen Kirchen der Gemeinde“, so Pfarrer Dietmar Heshe, „steht ab dem vierten Advent das Friedenslicht zum Mitnehmen bereit“.

Auch in der Gemeinde St. Viktor in der Domstadt Xanten hat man sich einiges einfallen lassen. Hier lagen bis Redaktionsschluss allerdings leider noch keine Details vor.

Selbstverständlich finden alle Veranstaltungen vor Ort vorbehaltlich der weiter bestehenden Genehmigungen und unter den aktuellen Bedingungen der Corona Schutzverordnung statt.

Gemeindemitglieder, welche an einer der Veranstaltungen teilnehmen möchten, werden gebeten, sich auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde über den aktuellen Stand zu informieren. Hier finden sich auch weitere Informationen.

Randolf Vastmans