Das Jugendzentrum Hüsten bietet im Herbst ein Ferienprogramm an.

1. Ferienwoche:

Montag, 12. Oktober, 14 bis 19 Uhr: Kochduell

Dienstag, 13. Oktober, 14 bis 18.15 Uhr: Bogenschießen am Möhnesee; Kosten: 10 Euro; Anmeldung bis 8. Oktober

Mittwoch, 14. Oktober, 14 bis 19 Uhr: SpieleTreff am Solepark

Donnerstag, 15. Oktober: "Let Freedom Reign“. Filmnacht für ein offenes Arnsberg. Nur mit Vorverkaufskarte! Weitere Infos im JZ. Treffen am JZ: 15.30 Uhr, zurück: ca. 22.45 Uhr

Freitag, 16.Oktober, 14 bis 19 Uhr: offener Treff

2. Ferienwoche:

Montag, 19.Oktober,14 bis 19 Uhr: Backduell

Dienstag, 20. Oktober: Großstadtgeflüster. Die Gruppe verbringt einen Tag in Dortmund. Treffen: 11.20 Uhr, zurück: 18.20 Uhr. Kosten: 5 Euro (falls man eine eigene Fahrkarte besitzt, z.B. Ferien-Ticket, ist die Fahrt kostenlos.). Anmeldung bis 16. Oktober. Treffen direkt am Bahnhof Neheim- Hüsten.

Mittwoch, 21. Oktober, 14 bis 19 Uhr: Offener Treff

Donnerstag, 22. Oktober, 15.30 bis 19 Uhr: Aktion Stolpersteine inklusive Stadtführung und Pizzaessen

Freitag, 23. Oktober, 14 bis 19 Uhr: Stadtrallye durch Hüsten

WeitereInfos unter Tel. 02932/892301 oder jz-huesten@arnsberg.de.