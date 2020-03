Auf dringende Empfehlung des Gesundheitsamtes des Hochsauerlandkreises sagt der Veranstalter Aktives Neheim e.V. mit großem Bedauern das vom 20. - 22. März geplante Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag ab.

„Vor dem Hintergrund der ständig wachsenden Zahl an Infektionen mit dem Corona-Virus in Nordrhein-Westfalen erscheint uns das Risiko einer Ansteckung für die Besucher zu groß“, sagt Citymanager Konrad Buchheister.

Das Frühlingsfest mit der großen Autoschau lockt an dem Wochenende täglich bis zu 30.000 Menschen in die Innenstadt. Obwohl es sich um eine reine Open-Air-Veranstaltung handelt, "fördert sie unbeabsichtigt die Verbreitung des Virus." Daher und aus Rücksicht auf die Gesundheit von Besuchern, Händlern, Künstlern und vielen weiteren Beteiligten, sieht Aktives Neheim keine andere Alternative zu dieser drastischen Maßnahme.

Späterer Termin wird geprüft



Der Vorstand des Aktiven Neheim e.V. hofft auf Verständnis bei der Bevölkerung, den Mitgliedsbetrieben und den eingeladenen Autohändlern, Vereinen und Schaustellern. Derzeit werden alle Möglichkeiten geprüft, das Fest auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.