Im Rahmen der Aktion "Die geschenkte halbe Seite" des Wochen-Anzeigers Arnsberg-Sundern stellen sich hier der Hofstaat und die Jugendkompanie des Jägervereins Neheim vor.



"Horrido, wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, uns im Wochen-Anzeiger vorzustellen und so junge Leute aus dem Stadtgebiet auf uns aufmerksam zu machen und zu begeistern. Wir sind der Hofstaat und die Jugendkompanie des Jägervereins Neheim 1834 e.V.. Der Jägerverein veranstaltet alle zwei Jahre ein Jägerfest. Im Jahr 2020 ist es wieder soweit: Vom 14 bis 17. August wird das Jägerfest gefeiert.

Quadrille gehört zum Jägerfest



Ein fester Bestandteil des Jägerfestes bildet dabei die Quadrille (Tanz). Diese wird traditionell durch den Hofstaat des Jägervereins aufgeführt. Zum Einüben der Quadrille treffen wir uns im Jägerfestjahr ab April freitags abends im Fresekenhof. Auf dem Jägerfest unterstützt der Hofstaat das Königspaar (aktuelles Königspaar: Ingo Kulling und Sonja Beringhoff) und feiert mit ihm vier Tag lang das Neheimer Volksfest. Neben dem Tanzen steht aber vor allem der Spaß im Vordergrund. Ob auf dem Jägerfest oder auf dem Hofstaatsausflug, der alle zwei Jahre im Anschluss an das Fest stattfindet. Ob Fort Fun oder Skifahren in der Skihalle in Bottrop - wir hatten immer jede Menge Spaß.

Jede Menge Spaß & Aktivitäten



Neben dem Besuch von weiteren Schützenfesten trifft sich der Hofstaat auch während des Jahres, um gemeinsam schöne Stunden zu erleben. In den vergangenen Jahren war der Hofstaat unter anderem Schlittschuh fahren, hat eine Fackelwinterwanderung unternommen, Burger gebraten oder einen eigenen Song im Musikstudio aufgenommen.Wenn auch Du Interesse am Tanzen hast oder einfach junge Leute aus dem Stadtgebiet kennen lernen möchtest und im Alter zwischen 18 und 25 Jahren bist, dann melde Dich einfach unverbindlich bei uns. Wir würden uns freuen.

Bist Du noch zu jung für den Hofstaat, möchtest aber trotzdem neue Leute kennen lernen in Deinem Alter und Gemeinschaft erleben, dann ist vielleicht die Jugendkompanie des Jägervereins etwas für Dich.

Jugendkompanie seit 1990



Seit 1990 gehört die Jugendkompanie der Neheimer Jäger zum festen Bestandteil des Vereins. Seitdem beteiligen sich die Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren an auswärtigen Festen, an denen der Jägerverein teilnimmt, und sind somit aktiv ins Vereinsleben eingebunden.

Im Jägerfestjahr wird auch traditionell der neue Jugendkönig ausgeschossen. Dabei versuchen die Jugendlichen mit einem Luftgewehr, den Stern von der Stange zu holen. Seit 2018 sind Andreas Köthe und Larissa Braun das amtierende Jugendkönigspaar.

Ausflüge & Termine



Auch außerhalb der Schützenfestsaison unternehmen die Mitglieder der Jugendkompanie Ausflüge und treffen sich zu verschiedenen Aktivitäten. Unter anderem ging es für die Kompanie schon in diverse Freizeitparks, zum Klettern in den Wildwald oder auf die Ruhr zum Kanufahren. So können sich die Jugendlichen auch abseits der Feste besser kennen lernen. Aktuelle Termine und Ansprechpartner stehen immer auf der Internetseite des Jägervereins (www.jaegerverein-neheim.de). Neuigkeiten vom Hofstaat und Jugendkompanie oder Kontaktmöglichkeiten findet Ihr auch bei Facebook und Instagram. Wir wünschen Euch und Euren Familien ein schönes und gesundes Jahr 2020 und würden uns freuen, wenn wir Euch begeistern konnten und Euch im Jägerfestjahr 2020 bei uns im Jägerverein willkommen heißen dürfen."

Mats Blume

Hofstaat und Jugendkompanie Jägerverein Neheim 1834 e.V.