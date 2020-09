Brandeinsatz in Bruchhausen

Am Mittwochabend kam es zu einem Brand in einem Industriebetrieb in Bruchhausen.



Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte ein Keilriemen eines Motors in einem Gebäude. Mitarbeiter des Betriebes führtenfrühzeitig Löschmaßnahmen durch, wodurch eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden

konnte.

Das Feuer wurde durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz vollständig gelöscht, zur

Sicherheit wurde die Einhausung des Motors entfernt und auf Glutnester kontrolliert.

Abschließend wurde das Gebäude gelüftet und der betroffene Bereich mit einer

Wärmebildkamera kontrolliert.Nach ca. 1,5 Stunden konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden.