Ein Einbruch in eine Tankstelle im "Schwarzen Bruch" in Meschede wurde der Polizei in der Nacht zum Dienstag, 16. März, gemeldet. Die Täter hebelten gegen 00.45 Uhr die Eingangstür der Tankstelle auf.

Anschießend entwendeten sie Tabakwaren, Getränke und Feuerzeuge aus dem Geschäft. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Einbrecher. Bei der ersten Auswertung der Überwachungsvideos ist zu erkennen, dass die beiden Täter komplett schwarz mit Kapuzenjacken, sowie gelben und orangenen Handschuhen bekleidet waren. Ihre Beute packten sie in zwei große, schwarze Tragetaschen.

Eine direkt eingeleitete Fahndung nach den Täter blieb ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291/90200 entgegen.