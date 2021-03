Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrecher

Nach einem Einbruch am 17. Dezember 2020 in Arnsberg bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Einen Tag vor dem Einbruch wurde eine unbekannte Person auf dem Grundstück des Einfamilienhauses überrascht und entfernte sich anschließend mit einer zweifelhaften Erklärung. Dabei wurde der Mann gefilmt.

Die Kriminalpolizei geht von einem Zusammenhang der beiden Geschehnisse aus. Wer kann Angaben zu der unbekannten Person machen? Eine Personenbeschreibung, Bilder und weitere Informationen zum Sachverhalt gibt es hier. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Meschede unter Tel. 0291/90200.