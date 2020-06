Zeugen beobachteten am Montagabend eine Unfallflucht auf der Floxenstraße in Herdringen. Gegen 19.45 Uhr setzte ein weinroter Pkw Mazda rückwärts zurück. Hierbei stieß er gegen ein geparktes Auto.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete das Auto anschließend in die Straße "Am stillen Bach". Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Mazda 2. Hinweise nimmt

die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.