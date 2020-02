Der 1. Vorsitzende Markus Fedderup zeigte sein "Feiertagsgesicht", denn besser konnte die Stimmung bei einer Prunksitzung nicht sein. Die Halle zum Bersten gefüllt, die Gäste in perfekter Laune, ein Spitzenprogramm, da sollte der Chef sicher zufrieden sein. Pünktlich um 19.31 Uhr eröffnete Sitzungspräsident Michael Hücker den Abend, konnte neben dem Jägerorchester, den Garden, die Cheerleader aus Sundern auch Prinz Mario I. und Prinzessin Emilia sowie das Kinderprinzenpaar Hermine I. und Leon I begrüßen. Auch Bürgermeister Ralf Paul Bittner wurde nicht nur begrüßt und auf die Bühne gerufen, sondern er zeichnete zudem Waldemar Senft und Julius Probst mit dem höchsten Orden der Gesellschaft aus.

Danach ging es Schlag auf Schlag. Sehr aufwändig etwa der Show-Tanz der Jugend- und Juniorengarde, die als Matrosen mit einem Schiff auf der Bühne erschienen. Einen Spitzen-Auftritt bot Ette mit seiner Puppe Lilly, die neben den Vorstandsmitgliedern auch den Bürgermeister ("SPD? Sie gehören zu einer aussterbenden Rasse") mit in seine Aufführung "hineinzog". Auch das Prinzenpaar musste leiden. Mit ihnen machte der Bauchredner "Gesangsübungen".

Ein weiterer Höhepunkt: Die Band "Mundgerecht" aus Köln. Doch bevor die ihr "Mach dein Ding, dingelingeling" in den Saal schmetterten, gab es eine Verzögerung: der Schlagzeuger hatte seine Stöcke im Auto vergessen. Und um das Pech komplett zu machen, fiel der Strom aus. Ein par Minuten Pause, dann gabs fünf Zugaben.

Wer beim Anblick der Bilder denkt, da wurde permanent an Zigaretten gezogen, der irrt. In der Halle herrschte Rauchverbaut. Das was auf den Bildern die Luft zum Schneiden erscheint lässt, liegt an der Nebelmaschine.