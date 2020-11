Eigentlich wäre am Freitag, 27. November, der Weihnachtsmarkt am Neumarkt in Arnsberg eröffnet worden. Doch auch wenn Corona der beliebten Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat: Die beliebten Punschkreationen "Heißer Rosso" und "Heißer Willi" werden trotzdem angeboten - für den Verzehr Zuhause.



Ab sofort können die Punschkreationen in der Geschäftsstelle desVerkehrsverein Arnsberg e.V. auf dem Neumarkt erworben werden. "Abgefüllt in dekorativen 1-Literflaschen schmeckt der Punsch zuhause warm gemacht mit Sicherheit auch sehr gut", sind die Organisatoren sicher. Der Winzer aus Uelversheim hat den "guten Tropfen" per Post geschickt und die weiteren guten Zutaten sind wie in jedem Jahr beim heimischen Handel gekauft worden. So duftet es in der Geschäftsstelle wie in jedem Jahr zur Weihnachtsmarktzeit. Das Team des Verkehrsvereins freut sich, den Liebhabern der Punschkreationen somit ein bisschen Weihnachtsmarktfeeling nach Hause zu bringen und hofft auf zahlreiche Abnehmer.

Bestellung per Telefon



Die Literflasche Punsch kostet 10 Euro und ist zu den Geschäftszeiten des Verkehrsvereins dort erhältlich. Da diese teilweise abweichen können, bittet das Team um vorherige telefonische Bestellung unter Tel. 02931/4055.