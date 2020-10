„Hexentanz und Teufelsschwüre“: Kinderstadtführung in Arnsberg

Im Rahmen des Kinderferienprogramms lädt der Verkehrsverein Arnsberg zur Kinderstadtführung "Hexentanz und Teufelsschwüre" am Freitag, 23. Oktober, um 17 Uhr ein.

Welche Rolle spielte Zauberei in alter Zeit? Was bedeutete es damals eine Hexe oder einZauberer zu sein? Konnten sie wirklich zaubern, fliegen und unsichtbar werden, wie man es sich immer erzählt? Und konnten Kinder eigentlich auch in den Verdacht geraten eine Hexe oder ein Zauberer zu sein? Diese Führung ist eine spannende Zeitreise für Kinder ab 10 Jahren in das ungewöhnliche, vielleicht auch gefährliche Leben der Hexen und Zauberer im Mittelalter. Oder… gibt es sie vielleicht heute auch noch? Das werden die Teilnehmer bei dieser Kinderführung mit Stadtführerin Beatrix Marienfeld herausfinden. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Neumarkt / Ecke Steinweg in Arnsberg (Preis: 4 Euro pro Kind).

Anmeldung unbedingt erforderlich

Die Plätze sind begrenzt auf eine Anzahl von 20 Kindern ab 10 Jahre. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist Pflicht. Es gelten folgende Hygienebestimmungen:

Eine Anmeldung mit Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer ist unbedingt

erforderlich.

Für die Teilnehmer der Stadtführung besteht die Pflicht, den Mund-Nasenschutz zu

tragen.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt, Abstände sind weiterhin

einzuhalten.

Die Führung innerhalb von Sehenswürdigkeiten kann teilweise wieder erfolgen.

Weitere Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.