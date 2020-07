Schweren Herzens musste die Kirmesgesellschaft Hüsten ihr bekanntes und beliebtes Volksfest in diesem Jahr absagen. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronakrise ließen keine andere Möglichkeit. Die Schausteller trifft diese Entscheidung natürlich hart, denn es ist für sie zurzeit kein geregeltes Einkommen möglich. Aber Frank Foulon aus dem Vorstand des Verbandes Iserlohn-Schwerte und sein Kollege Hans-Otto Schäfer legten nicht die Hände in den Schoß, sondern boten auf dem Festgelände Hüsten-Ost einen kleinen, aber feinen Ersatz an: Die „Kirmes-to-Go“ oder auch „Kirmes-Drive-In“.



Neun typische Verkaufsstände mit Volksfestcharakter, außerdem die passende Atmosphäre, luden am vergangenen Wochenende zum Besuch ein. „Wir waren von der Resonanz überwältigt“, staunte Foulon. „Zudem sich unsere Gäste absolut diszipliniert verhielten, jeder zeigte Eigenverantwortung.“

Deshalb kam schnell der Gedanke auf: „Hier muss eine Wiederholung her.“

Und tatsächlich stimmte die Stadtverwaltung zu, dass Freitag (16 bis 22 Uhr), Samstag (12 bis 22 Uhr) und Sonntag (11 bis 21 Uhr) wieder die speziellen Kirmesspeisen und -musik auf die Volksfestmeile locken dürfen. „Wir freuen uns sehr über das Entgegenkommen und die kurzen Wege, die die Erlaubnis genommen hat“, bedankte sich der Initiator.

Bereit für weitere Aktionen



Er würde gerne weitere Pläne umsetzen: „Wir sind bereit für zusätzliche Aktionen in dieser Region. Vielleicht auch mit Unterstützung der Schützenvereine. Da könnte doch beispielsweise ein Spielmannszug ein paar Runden bei uns drehen.“ Bei Interesse einfach anrufen, Tel. 0177/7968827.“