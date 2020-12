Statt der zahlreichen Konzerte, Vorspiele, Gottesdienstgestaltungen durch Ensembles und Schüler der Musikschule, die in dieser Zeit an vielen Orten im Hochsauerland stattfinden würden, kommen die musikalischen Klänge nun nach Hause in das eigene Wohnzimmer. Das teilte die Pressestelle des HSK mit.

Unter Einhaltung der Corona-Auflagen konnten jüngst im Musikalischen Bildungszentrum Südwestfalen ganz unterschiedliche Musikbeiträge von Schülerinnen und Schülern der Musikschule produziert werden. In adventlich-weihnachtlicher Atmosphäre entstanden so drei Konzerte von rund 45 Minuten, die an drei Terminen live im Internet gestreamt werden.

Von Barock bis Pop



Dabei ist die gesamte Bandbreite der adventlich-weihnachtlich geprägten Musik, und auch darüber hinaus, zu hören und zu sehen: So erklingt das bekannte barocke Weihnachtskonzert von Corelli ebenso wie der Pop-Klassiker der Neuzeit "Last Christmas". Junge und fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler präsentieren dazu auch weihnachtliche Lieder in verschiedenen Besetzungen und Arrangements. Die Musikschule Hochsauerlandkreis lädt ein, diese stimmungsvollen Konzerte daheim im Wohnzimmer zu erleben. Präsentiert werden drei Konzerte zu unterschiedlichen Themen an verschiedenen Terminen (s. unten). Der Link zu den Streaming-Konzerten wird jeweils auf der Homepage der Musikschule HSK veröffentlicht: www.musikschule-hochsauerlandkreis.de.

Die Videos sind zu folgenden Terminen auf dem Youtube-Kanal des Hochsauerlandkreises zu sehen.