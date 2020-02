Am 7. und 8. März wird das Ballett „Napoli oder Der Fischer und seine Braut“ im Sauerland-Theater aufgeführt. Beginn am Samstag ist um 16.30 Uhr, am Sonntag um 15.30 Uhr.

Das Stück, das im Jahr 1842 in Kopenhagen vom Royal Danish Ballet mit einer Choreographie von August Bournonville uraufgeführt wurde, erzählt die Geschichte vom Fischer Gennaro und dem Mädchen Teresina. Auf einem Markt in Neapel verzaubert Gennaro Teresina mit den Klängen seiner Gitarre. Zwischen Äpfeln und Rosen verlieben sie sich ineinander. Doch während einer sich anschließenden Bootsfahrt wird Teresina bei starkem Sturm über Bord gespült und findet sich zur Najade verwandelt in der blauen Grotte wieder. Die Najaden, die Seelen der aufr See verschollenen Mädchen, nehmen Teresina in ihre Gesellschaft auf. Die Zuschauer tauchen in eine bunte und vielfältige Unterwasserwelt voller Muscheln, Krebse und Seepferdchen ein. Nach langem Suchen findet Gennaro durch die Kraft der Liebe und der Magie seiner Gitarre Teresina unter den Najaden wieder. Zur Rückkehr der beiden Verschollenen gibt es ein rauschendes Freudenfest. Das Ballett wird vom Tanzstudio Alberti unter der Leitung von Dipl.-Tanzpädagogin Karina Vormweg präsentiert.

Karten

Karten gibt es im Vorverkauf beiBuchhandlung Sonja Vieth (Arnsberg), Bücher-Eck Engelbertz (Hüsten), TABAKstore & more Lübben (Neheim) sowie an den Veranstaltungstagen an der Theater-Abendkasse.