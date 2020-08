Sand unter den Füßen, ein kühles Getränk und ein leckeres Sandwich– das ist Sommerfeeling in der City pur. Ab sofort können sonnenhungrige Gäste den Citybeach auf dem Neumarkt genießen. Die Sandfläche wurde professionell durch den Fachdienst Grünflächen der Stadt Arnsberg eingerichtet, sie lädt täglich zum Entspannen ein.



Gegen Hunger und Durst hilft das gastronomische Angebot der "Braubrüder".Stefan Steiner und sein Team freuen sich, die Gäste mit kühlen Getränken und verschiedenen Speisen zu verwöhnen. Im Hintergrund ein wenig Lounge-Musik, Spielfläche für die Jüngsten, so lässt sich der Sommer gut aushalten. Mehrere Dutzend Kubikmeter Sand wurden durch die Stadt Arnsberg auf die Fläche aufgebracht und mit Gittern abgesichert. Ein privater Wachdienst kümmert sich in den Abendstunden um den Schutz des Bereiches. ArnsbergerInnen sowie Gäste und Urlauber sind herzlich willkommen, auf dem Citybeach zu chillen und zu genießen.

Von 15 - 22 Uhr geöffnet



Die Öffnungszeiten der Gastronomie lauten täglich 15.00 Uhr (bei trockenem und warmem Wetter) bis 22.00 Uhr – natürlich mit Einhaltung aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Geplant ist, dass der Citybeach bis Ende September geöffnet ist - je nach Wetterlage vielleicht auch noch etwas länger.