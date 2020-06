Stadtbibliothek Arnsberg lädt zur Online-Kinderbuch-Lesung ein

Im Rahmen des SommerLeseClub 2020 findet für die Leser der Stadtbibliothek Arnsberg eine ganz besondere Veranstaltung statt: Am kommenden Dienstag, 30. Juni, um 16 Uhr liest Autorin Verena Prym live auf Youtube aus ihrem Kinderbuch: RAFU - Eine afrikanische Geschichte.

Beim Leseclub können die Teilnehmer jedes Jahr über die Sommerferien Bücher lesen und in einem Logbuch bewerten, Für die Bewertungen erhält man Stempel und wenn man am Ende genug gesammelt hat gibt es zur Belohnung eine Überraschung. Normalerweise können die Leser auch Veranstaltungen besuchen und dafür Stempel erhalten. Zu Zeiten von Covid19 und "social distancing" schließt sich die Stadtbibliothek stattdessen dem Trend an, Veranstaltungen online im Livestream umzusetzen.

Deshalb liest Autorin Verena Prym 30. Juni, um 16 Uhr live auf Youtube aus ihrem Kinderbuch: RAFU - Eine afrikanische Geschichte. Die in Arnsberg geborene Kinderbuch-Autorin hat sich für ihr neues Werk über die Außergewöhnliche Giraffe Rafu von afrikanischen Sagen und Höhlenmalereien inspirieren lassen.

So gibt´s die Stempel



Am Ende der Lesung wird die Autorin den digitalen Zuhörern 3 Fragen zur Geschichte stellen, die sie dann im SommerLeseClub-Loguch beantworten können. Für die richtigen Antworten gibt es dann in der Bibliothek einen Stempel wie bei einer Buchbewertung. Alternativ kann man auch ein Bild zur Geschichte malen und in der Bibliothek einreichen. Zu dem Termin keine Zeit oder den Livestream verpasst? Kein Problem, die Aufzeichnung der Lesung findet sich dann im Anschluss auf dem Youtube-Kanal der Stadtbibliothek Arnsberg. Der diesjährige SommerLeseClub geht noch bis zum 11. August. Weitere Informationen unter:

https://www.sommerleseclub.de/, https://www.arnsberg.de/bibliothek/ und https://www.vprym.com/