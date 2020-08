Tanz-Workshop mit ProfitänzerInnen im Sauerland-Theater Arnsberg

Am Donnerstag, 27. August, von 18 bis 20 Uhr bieten der Fachdienst Kultur der Stadt Arnsberg und „systemrhizoma“ einen zweistündigen Workshop im Sauerland-Theater zur Tanzperformance "SCHWELEN" an. Dieser zeitgenössische Tanz-Workshop vermittelt einen praktischen Einblick in den choreografischen Prozess des Künstlerteams „systemrhizoma“.

Zwei Monate lang gehen die Künstler in Arnsberg der Frage nach, wer oder was Hexe(n)r sind - in der Vergangenheit und Gegenwart. Aus ihren Recherchen vor Ort entwickelt das Team eine Tanzperformance, welche am Donnerstag, 24. September, um 19.30 Uhr im Sauerland-Theater Premiere feiert. Im Vorfeld eröffnen die Künstler die einmalige Gelegenheit, in die Arbeit der Profis hinein zu schnuppern. Denn zusammen mit den Tänzer*innen von „systemrhizoma“ probieren die Teilnehmenden des Workshops die neuen, für die Performance entwickelten Ansätze im Tanz aus.

Mindestalter: 14 Jahre



Dieser Workshop richtet sich an alle, die Spaß und Interesse an Bewegung haben. Es geht dabei nicht darum, eine Technik zu beherrschen oder zu erlernen, sondern vielmehr darum, den eigenen Körper kennenzulernen und die eigene Form des Bewegens künstlerisch zu bearbeiten. Das Mindestalter ist 14 Jahre, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Workshop-Teilnehmer werden gebeten, Kleidung mitbringen, in der sie sich gut bewegen können. Es wird auf Socken getanzt.

Anmeldung erforderlich



Die Workshop-Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an: thimo@systemrhizoma.de. Der Tanz-Workshop wird nach den aktuell geltenden behördlichen Vorgaben durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen beschränkt.