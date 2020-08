Öffentliche Veranstaltung mit NRW-Innenminister Herbert Reul in Brilon

Auf Einladung der CDU-Brilon, der CDU-Kreistagsfraktion und der Jungen Union Hochsauerland ist NRW-Innenminister Herbert Reul am Donnerstag, 6. August, Gast bei einer gemeinsamen Veranstaltung in Brilon. Beginn ist um 19 Uhr in der Schützenhalle in Brilon-Scharfenberg, das Thema lautet: „Sicherheit in NRW und im Hochsauerlandkreis“.

Seit der Landtagswahl 2017 hat sich im Bereich der Inneren Sicherheit in NRW viel getan. Viele Problemfelder und auch strukturelle Fragen werden seitdem konsequent angegangen. An der Podiumsdiskussion nehmen neben dem Innenminister u. a. auch Dr. Karl Schneider, der bei der Kommunalwahl erneut als Landrat kandidiert, sowie Brilons Bürgermeisterkandidat Niklas Frigger teil. Selbstverständlich besteht auch genügend Zeit zur Diskussion. CDU-Bürgermeisterkandidat Niklas Frigger und der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Wolfgang Diekmann: „Wir freuen uns auf den Besuch des Innenministers in Brilon. Das Thema Sicherheit hat für uns größte Bedeutung und höchste Priorität“. Die Veranstalter hoffen auf gute Beteiligung an dieser öffentlichen Veranstaltung. Die Veranstaltung findet selbstverständlich unter Beachtung der Corona-Hygieneregeln statt - die Teilnehmer werden gebeten, eine entsprechende Maske mitzubringen.

