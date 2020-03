Die 28. Sitzung des „Beirats für Stadtgestaltung” der Stadt Arnsberg findet am kommenden Montag, 2. März 2020, statt. Der Beirat tagt diesmal im Besprechungsraum des Freizeit- und Erlebnisbades NASS (Am Solepark 15) in Hüsten.

Der öffentliche Teil der Sitzung, in dem das Projekt zur Nachnutzung und baulichen Ergänzung der Pauluskirche erneut beraten wird, beginnt um 15 Uhr. Zu diesem Tagesordnungspunkt sind interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen.