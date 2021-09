5 Tipps für die DIY-Waschmaschinenreparatur, die jeder Hausbesitzer kennen sollte

Eine Waschmaschine ist ein komplexes Gerät, dessen Betrieb nicht ohne Gefahren ist, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Da ist viel Wasser im Spiel, dass die Maschine unter keinen Umständen vor dem ordnungsgemäßen Ende des Waschprogrammes verlassen darf. Und beim schleudern entstehen starke Zentrifugalkräfte, die das Gerät ganz schön ins schlingern bringen könnten. Deshalb sind Waschmaschinen so konzipiert, dass sie schon bei der kleinsten Störung den Dienst verweigern und Ihnen damit richtig viel Ärger ersparen. Viel mehr, als sie Ihnen mit der Störung bereiten, denn die können Sie in vielen Fällen selbst beheben. Ansonsten können Sie mit einer Waschmaschinenreperatur Berlin zu einem sauberen Ort machen. Das gilt natürlich auch für andere Orte.

Das könnte helfen wenn die Maschine streikt



Mit etwas Geschick und diesen Tricks können Sie Ihre Waschmaschine selbst wieder flott kriegen:

Flusensieb kontrollieren



Die zentrale Ursache wirklich vieler Probleme ist das Flusensieb. Das kennen Sie hoffentlich. Es filtert, wie sein Name sagt, die Flusen, die sich beim waschen lösen aus der Lauge. Mit der Zeit verstopft es das Sieb, dann kann das Wasser nicht mehr vollständig abgepumpt werden und das hat Folgen. Wenn die Maschine nicht abpumpen kann, wird sie auch nicht schleudern. Für eine schwere mit Wasser gefüllte Trommel hat sie nicht genug Kraft. Und das ist auch gut so. Auch wenn der Waschgang mitten im Programm stoppt, kann ein verstopftes Flusensieb die Ursache sein. Schließlich zieht die Maschine während des Waschens mehrfach frisches Wasser, dass vorher entfernt werden muss. Sogar wenn die Maschine nicht startet, kann das daran liegen, dass wegen des verstopften Siebs noch zu viel Wasser vom letzten Waschgang im Bottich steht. Das verhindert, dass sich das Ventil öffnet und frisches Wasser einströmt.

Auch wenn die Maschine stinkt steckt oft das Flusensieb dahinter. Im Belag können sich Mikroorganismen vermehren, deren Stoffwechselendprodukte unseren Nasen wenig zuträglich sind. Das Flusensieb wird tatsächlich oft unterschätzt, ignoriert und nicht gesäubert. Dabei ist es oft die Quelle allen Übels. Ein absolut guter Startpunkt für die Fehlersuche. Reinigen Sie das Sieb und lassen die Maschine, falls sie unangenehm riecht, eine Kochwäsche mit leerer Trommel durchlaufen.

Wenn es nicht das Flusensieb ist...



Wenn es nicht am Flusensieb liegt und die Maschine trotzdem nicht abpumpt, kann der Abflussschlauch blockiert sein, etwa durch einen Knick oder Fremdkörper, der es bis hinter das Sieb geschafft hat. Im schlimmsten Fall liegt es an einer defekten Laugenpumpe. Dann wird die Maschine auch nicht schleudern, denn der Wasserstand in der Trommel ist zu hoch. Oder eine Unwucht verhindert das Schleudern. Dann stellen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage sicher, dass das Gerät eben steht. Auch die Tür wird sich nicht öffnen lassen, wenn das Wasser nicht abgepumpt ist. Am Verriegelungsmechanismus liegt es meist nicht.

Wenn das Flusensieb unschuldig ist



Es gibt tatsächlich Störungen, die in keinem Zusammenhang mit dem Flusensieb stehen. Wenn die Maschine kein Wasser zieht ist oft nur der Hahn geschlossen oder die Tür nicht richtig zu. Bei modernen Waschmaschinen mit Aquastopp verhindert auch ein defekter Zulaufschlauch denn Start. Das erspart Ihnen üble Überschwemmungen. Wenn die Maschine trotzdem ausläuft sind meist die Dichtungen der Tür schuld. Die werden mit der Zeit porös oder bekommen Risse. Auch Verformungen oder Schmutz könne die Tür undicht machen. Dichtungen sind Verschleißteile. Denken Sie gar nicht erst darüber nach sie zu flicken sondern ersetzen sie einfach. Aber erst, nachdem Sie überprüft haben, dass nicht lockere oder undichte Schläuche die undichte Stelle sind.

Wenn sich die Trommel nicht dreht, mangelt es ihr definitiv an Antrieb. Das kann an einem defekten Motor oder Keilriemen liegen. Am Motor können und sollten Sie selbst nicht viel tun. Einen Keilriemen können Sie dagegen durchaus selbst ersetzen. Öffnen Sie die Rückwand der Maschine, dann können Sie den Keilriemen sehen. Ersetzen Sie ihn, wenn er gerissen ist. Mit ein bisschen Glück ist er aber nur verrutscht. Dann bringen Sie ihn wieder in die korrekte Position und die Maschine ist wieder fit. Vergessen Sie aber nicht, das Gerät vor der Reparatur vom Netz zu nehmen.

Waschmaschinenreperatur - ja oder nein?



Wenn Sie mit Ihren Reparaturversuchen scheitern, müssen Sie sich entscheiden: Wollen Sie eine Waschmaschinenreperatur in Kauf nehmen, oder soll es eine neue Maschine sein? Dabei ist zu beachten, ob sich die Reparateur sowohl finanziell als auch ökologisch lohnt. Bei neueren Geräten lohnt es sich, bis zu 70% des Neupreises in die Reparatur zu investieren, bei älteren Maschinen liegt die Grenze bei 15%.

Der Großteil der Reparaturkosten entfällt auf Anfahrtskosten und Arbeitszeit, wobei manche Reparaturdienste hier sehr großzügig kalkulieren. Die Osten für die Ersatzteile selbst liegen dagegen meist im unteren zweistelligen Bereich. Alles in allem wird Sie die Reparatur etwa 150 bis 200 € kosten. Das wäre der finanzielle Aspekt.

Ältere Waschmaschinen verbrauchen aber sehr viel Wasser und Energie, wobei Sie auch noch weniger Wäsche pro Waschgang verarbeiten können. Früher lag das Limit für eine normale Trommelladung bei 4kg, heute sind Trommeln, die 7kg Wäsche fassen, ganz normal. Dagegenhalten muss man, dass die Produktion einer neuen Waschmaschine ebenfalls wertvolle Ressourcen verbraucht. Lassen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch Ihr Gewissen entscheiden.

Wie Sie einen Reparaturdienst finden



Schade, wenn Sie mit Ihren Versuchen, die Waschmaschine selbst zu reparieren gescheitert sind. Nun müssen Sie einen geeigneten Reparaturdienst finden. Das ist auch in Großstädten wie Berlin gar nicht so einfach. Unabhängige Tests zeigen immer wieder, dass sich unter den Anbietern einer waschmaschinen reparatur berlin, nicht nur in Berlin, auch viele schwarze Schafe befinden. Es gibt unabhängige Reparaturdienste, Werkskundendienste der Hersteller und auch die großen Elektrofachmärkte bieten als Vertreiber oft eine Waschmaschine Reparatur an.