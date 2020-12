Wappenturm am Alten Rathaus: Stadt Arnsberg präsentiert neue Broschüren

Die Stadt Arnsberg präsentiert jetzt neue Broschüren zum Wappenturm am Alten Rathaus. Im Rahmen der Sanierung und barrierefreien Erschließung des Alten Rathauses wurde auf der Rückseite des Gebäudes ein Erweiterungsbau errichtet. Um diese Ergänzungen so behutsam wie möglich vorzunehmen und das historische Ensemble mit dem unter Denkmalschutz stehenden Altbau nicht zu entwerten, wurden Aufzug und Fluchttreppe zu einem plastischen Baukörper zusammengefasst. Wappen an der Außenfassade geben nun Hinweise auf die Geschichte des Denkmals und verweisen auf die ehemals hier tagenden Landstände des Herzogtums Westfalen.

Hierzu wurden vom Stadtarchiv Arnsberg in Zusammenarbeit mit der Baukultur Arnsberg jetzt zwei kleine Broschüren herausgebracht, in denen die Wappen der Städte und Freiheiten im ehemaligen kurkölnischen Herzogtum Westfalen dargestellt und erläutert werden.

Beide Broschüren stehen als pdf-Dateien auf der städtischen Internetseite www.arnsberg.de/baukultur/gute-beispiele/altes-rathaus zur Verfügung. Hier werden auch Informationen zur gestalterischen Erweiterung des Alten Rathauses mit ansprechenden Fotos gegeben. In gedruckter Form liegen die Broschüren ab sofort kostenfrei im Stadtarchiv und bei der Tourismus-Info aus.