“ Fit mit Ferienfrühsport” Sommerferienkurs beim TuS Oeventrop

Auch in diesem Jahr bietet der TuS Oeventrop wieder einen Kurs in den Sommerferien an

“Fit mit Ferienfrühsport“ findet Dienstags von 9:30 – 10:30 Uhr im Gymnastikraum oder bei entsprechender Witterung Outdoor an 6 Terminen vom 28.06.22- 02.08.22 statt.

Geleitet wird der Kurs von Veronika Kleinsorg.

Geboten wird eine Palette unterschiedlichster Kursstunden, von Pilates über Yoga, Body Pump, Intervalltraining und Stepaerobic ist für jeden etwas dabei. So kommt keine Langeweile auf!

Für die Planung wird um eine zeitnahe schriftliche Anmeldung gebeten.

Formulare sind in der Geschäftsstelle sowie unter Download auf unserer Homepage: www.tus-oeventrop.de erhältlich.

Kontakt:

TuS 1896 e.V. Oeventrop

In den Oeren 6

59823 Arnsberg

Tel.-Nr.: 02937/82841