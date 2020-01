HSK-Sportgala 2020: Online-Abstimmung startet heute

Ab Samstag, 18. Januar 2020, kann wieder abgestimmt werden für die besten Sportlerinnen und Sportler aus dem Hochsauerlandkreis. Der KreisSportBund HSK ruft dazu alle Sportvereine und alle am Sport interessierten Personen zur online-Abstimmung unter www.sportgala-hsk.de auf.

Das erste Voting ist der Vorausscheid in den beiden Kategorien Sportlerin und Sportler des Jahres 2019 und läuft genau 7 Tage.

Die Kategorien Mannschaft des Jahres, Gerd-Winkler-Ehrenpreis (Profis) und der Behindertensportpreis werden nur im anschließenden Finalausscheid gewählt.„Wir freuen uns auf eine große Beteiligung aus der Öffentlichkeit für die Sportlerwahlen. Die Sportlerinnen und Sportler aus dem HSK haben es verdient. Es gibt wirklich zahlreiche Top-Leistungen auf nationalem und internationalem Niveau“, so Michael Kaiser, Geschäftsstellenleitung des KSB und Organisator der Sportgala.

HSK-Sportgala am 28. März



Die 23. HSK-Sportgala findet am 28.03.2020 in der Konzerthalle Olsberg statt. Es sind einige Veränderungen geplant. „Insgesamt soll die Veranstaltung ein Stück weit moderner und jünger werden, im Mittelpunkt stehen aber selbstverständlich die zu Ehrenden. Trotzdem wird es wieder es sehr attraktives Rahmenprogramm geben“, so Kaiser weiter.Viele Vereine nutzen die Sportgala als Möglichkeit, ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern ein Dankeschön zukommen zu lassen. Der Kartenverkauf startet in den nächsten Wochen, jetzt heißt es zunächst einmal: Abstimmen für die besten Sportlerinnen und Sportler.“