Coronabedingt geht der KSB Hochsauerlandkreis (HSK) auch im Bereich der Bewegungsförderung im Kindesalter neue Wege.

Am Donnerstag, 19. November, findet das erste digitale Kita-Fachforum mit dem Thema „Toben, Turnen, Tüfteln“ – vielfältige Angebote zur Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten im Kindesalter für alle Kitas und Sportvereine mit U7 Angeboten im HSK statt. In der Zeit von 13 bis 15 Uhr werden unter der Leitung von fachlich qualifizierten Referenten abwechslungsreiche digitale Workshops zu unterschiedlichen Themenbereichen angeboten. Folgende Workshops stehen zur Auswahl:

Ballschule – Vorstellung MIKE-Sportabzeichen mit Ball; Ideen MIKE-Sportabzeichen auf Rollen; Ideen Bewegungslandschaften, Shinrin Yoku – Ressourcen erkennen und Energiefass füllen; Sicherheit im Sport.

Eine ausführliche Beschreibung aller angebotenen Workshops, organisatorische Details und den Ablauf des Anmeldeverfahrens entnehmen Interessierte dem Flyer auf der Homepage unter:

www.hochsauerlandsport.de/themen/nrw-bewegt-seine-kinder/bewegungskindergarten.

Für weitere Fragen steht Katja Osenberg per E-Mail unter k.osenberg@hochsauerlandsport.de oder telefonisch unter 02904-9763253 zur Verfügung.