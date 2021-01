Der Dorfjugendtreffpunkt in Bruchhausen, der nach einem aus der Dorfkonferenz entwickelten Wunsch der Dorfjugend an der Ruhr entstanden ist und sich in ‚Vor-Coronazeiten‘ großer Beliebtheit erfreute, ist jetzt noch attraktiver geworden: Durch eine LEADER-Förderung konnte ein DJ-Pult installiert werden.



Damit kann eigene Musik vom Handy abgespielt und durch technische Möglichkeiten – wie bei einem Club-DJ – verändert werden. Aufgrund der derzeitigen Kontaktbeschränkungen darf es nicht zu Personenansammlungen an dieser Stelle kommen - "jedoch ist die Installation des durch Sonnenergie betriebenen Gerätes ein Lichtblick für die Zeit nach der Corona-Pandemie", erklärte der Vorsitzende des Vereinsrings Bruchhausen, Frank Neuhaus. "Die Aufstellung des DJ-Pultes konnte wegen der besonderen Förderbedingungen nicht bis nach dem Lockdown warten, sondern musste zeitnah erfolgen." Ein Ausprobieren des Gerätes durch einzelne Personen sei möglich. Eine größere ‚Übergabe‘ bzw. ‚Einweihung‘ soll erfolgen, wenn die Pandemielage es zulässt.