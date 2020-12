Jahresrückblick - Ausblick auf 2021 - Weihnachtsgrüße der Bruderschaft

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,

das Jahr 2020 wird sicherlich, nach der langen Aussetzung des gesamten Schützenwesens während des zweiten Weltkrieges von 1940-1947, als eines der schlimmsten in die Geschichte unserer Schützenbruderschaft eingehen! Konnten wir im Januar noch die neu konzipierte Sebastianfeier erfolgreich durchführen und die Kompanien Dinschede und Glösingen ihren traditionellen Karneval feiern, so ging ab Mitte März 2020 dann endgültig nichts mehr. Der erste Lockdown in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde behördlich angeordnet und brachte das gesamte Vereinswesen fast zum Erliegen.

Auf den Bruderschaftsvorstand, die Vorstände der Kompanien und auf den Vorstand der Schießsportgruppe kamen auf einmal einschneidende Restriktionen zu, die es über viele Wochen notwendig machten, dass man sich sogar nur noch Online mit Digitaltechnik "treffen und besprechen" konnte.

Megastark in dieser Zeit ... unter Federführung der Bruderschaft wurde in kürzester Zeit das Corona-Helferteam Oeventrop "#WIRfürOeventrop" auf die Beine gestellt, das Menschen, die durch die Pandemie in eine Notlage geraten sind, unterstützen soll. 30 Freiwillige hatten spontan ihre ehrenamtliche Hilfe angeboten. Es wurde sogar eine eigene Oeventroper "Corona-Hotline" für die Wochenenden geschaltet umso die Hotline der Stadt Arnsberg zu entlasten.

"Gebangt, gehofft und doch verloren", so kann man die weiteren Wochen und Monate treffend umschreiben. Aufgrund der immer noch strengen behördlichen Auflagen musste jede Veranstaltung abgesagt werden. Die Ausscheidungsschießen der Kompanien, das Endstechen um den Bruderschaftspokal und auch die Frühjahrsversammlung unserer Bruderschaft. Ebenso wurden alle Schützenversammlungen auf Kreis- und Bundesebene abgesagt sowie das Kreisschützenfest in Herdingen.

Die ersten Lockerungen der Corona-Restriktionen Anfang Juni ließen dann kurz etwas Hoffnung aufkommen, dass das anstehende Schützenfest und die Sommerfeste der Kompanien doch vielleicht irgendwie noch durchgeführt werden könnten. Aber auch hier große Enttäuschung, denn weiterhin mußte alles abgesagt werden! Ein maximaler Tiefschlag für die "Vereinigten Staaten von Oeventrop".

Immerhin konnten wir die Vermietung unserer Schützenhalle eingeschränkt wieder aufnehmen und Oeventrop wäre nicht Oeventrop, wenn es nicht viele tolle und ideenreiche Ersatzaktionen für die ausgefallenen Feste gegeben hätte. Die Bruderschaft verkaufte den "Oeventroper 1766er Bierkasten mit Sonderglas" und fuhr auf Treckergespannen durch den Ort, die Glösinger Kompanie bot "Sommerfestpakete für das Siepen-Feeling zu Hause" nebst einem "Schoklamei-Online" über einen Messengerdienst an und die Dinscheder Kompanie verkaufte "Strülleken-Pakete" für Erwachsene und auch für Kinder sowie "Spießbraten für Zuhause", die über 450 Mal online und telefonisch vorbestellt wurden.

Leider stiegen dann ab September 2020 die Corona-Infektionszahlen in Deutschland wieder deutlich an, so dass ab November die bisherigen Lockerungen von den Landesregierungen wieder zurückgenommen wurden. In der Konsequenz wurden dann die Allerheiligenmesse mit der anschließenden Totenehrung auf dem Friedhof, das Seniorenpokalschießen sowie die Herbstversammlung der Bruderschaft abgesagt. Glücklicherweise haben sich alle 11 Mitglieder des Bruderschaftvorstandes, die zur Wahl gestanden hätten, bereit erklärt, ihr Amt noch ein weiteres Jahr auszuführen. Diese Vorgehensweise ist durch coronabedingte übergangsweise Erleichterungen im Vereinsrecht abgedeckt. Als wäre das noch nicht genug müssen im Dezember dann auch noch alle geplanten Weihnachtsfeiern der Bruderschaft und der Kompanien komplett ausfallen. Einen kleinen Lichtblick gab es aber dann doch noch, denn wir konnten mit Martin Klauke einen würdigen Nachfolger für unseren langjährigen Hallenwart Ludger Schröder finden, der nun in seinen verdienten Ruhestand geht.

Was bleibt und was wird kommen?

2020 wird sehr vielen von uns sicherlich als eines der einschneidensten und entbehrungsreichsten Jahre in unserem Schützenleben negativ in Erinnerung bleiben. Auf der Positivseite ist jedoch der uneingeschränkte Zusammenhalt der "Vereinigten Staaten von Oeventrop" zu nennen und die vielen kreativen Ideen sowie der solidarische und selbstlose Einsatz vieler Schützenbrüder und Schützenschwestern für unser Gemeinschaftsgefüge. Ein Dank an alle, die dazu beigetragen haben!

Das Jahr 2021 wird uns sicher vor viele Herausforderungen im privaten wie aber auch unserem Vereinsleben stellen. Bereits jetzt deutet sich an, dass wir auch weiterhin auf eine noch nicht vorhersehbare Zeit mit der Pandemie leben müssen.

Normalerweise würden wir uns zu diesem Zeitpunkt mit der Planung des Vereinslebens im Jahr 2021 im Detail befassen. Dies ist allerdings nicht möglich, da keine Basis besteht. Immer wieder stellen wir uns die Frage: welche Aktivitäten können wir wann unter welchen Voraussetzungen planen und ggf. durchführen? Selbst kleinere Aktivitäten, wie z. B. Vorstandssitzungen in Präsenz waren in den vergangenen Wochen durch sich ständig verschärfende Rahmenbedingungen nicht möglich. Als Konsequenz daraus ist die einzig richtige Entscheidung die wir treffen konnten, dass alle Veranstaltungen, der Kompanien und der Bruderschaft, zu Beginn des Jahres abgesagt wurden! Schweren Herzens müssen wir somit auf alle Generalversammlungen, die Karnevalsveranstaltungen, aber auch unser Patronatsfest, die Sebastianfeier, verzichten!

Das vor uns liegende Jahr, in dem wir nur auf "Sicht fahren" können, wird uns noch viel abverlangen. Die gesamte Bruderschaft wird auf die jeweilige Situation flexibel reagieren müssen und blickt trotz allem optimistisch, mit dem nötigen Realitätssinn, in die Zukunft und hofft, dass der nun vorhandene Impfstoff bald flächendeckend seine Wirkung zeigt. Bereits heute haben wir langfristig geplant, um z.B. unsere Versammlung im ersten Halbjahr durchführen zu können. Über alle weiteren Planungen werden wir frühestmöglich informieren.

Wir alle können durch unser Verhalten in den nächsten Wochen unseren Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus leisten und für einen bestmöglichen Schutz aller Schützenbrüder und Mitbürger sorgen.

GEMEINSAM werden wir diese schwierige Zeit meistern und uns gesund wiedersehen! Mit dem Blick auf eine "gewohnte" Zukunft wünscht ...

... der Bruderschaftsvorstand allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2021!

Mit Schützengruß

Ferdi Geiz / Oberst Thomas Röttger / Geschäftsführer