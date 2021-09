Pfand für … geht in Runde 2

Pfadfinder aus Freienohl und Oeventrop rufen zum Spenden auf!

Die Pfadfinder:innen des Stamm Korsaren starten zum zweiten Mal die Pfand für … Aktion. Nach dem riesigen Erfolg der letzten Spendenaktion soll dieses Jahr an die Flüchtlingshilfe auf der Insel Lesbos in Griechenland gespendet werden.

Manch einer erinnert sich noch an die schrecklichen Bilder vom September 2020 als das griechische Flüchtlingslager Moria aufgrund purer Verzweiflung und Hilflosigkeit in Brand gesetzt wurde. Die ganze Welt schaute schockiert zu.

Doch für die Menschen vor Ort hieß es vom Regen in die Traufe. In dem neu errichteten Lager Kara Tepe und den anderen Lagern auf Lesbos herrschen die gleichen unglaublich unhumanitären Umstände wie zuvor. Nur darüber sprechen tut heute kaum noch jemand.

Als Pfadfinder:in will man helfen! Daher rufen die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen im Alter von 6-63 Jahren des Stamm Korsaren zum Sammeln von Pfandflaschen auf. Die Flaschen können am Samstag den 02.10.20 ab 10 Uhr in Freienohl am Edeka und in Oeventrop am Rewe an die Pfadfinder:innen übergeben werden. Der Erlös wird anschließend an die KinderNotHilfe überreicht, welche sich auf Lesbos für geflüchtete Menschen engagiert.

Ziel ist, den Spendenbetrag von 1016 € aus der letzten Pfand für … Aktion zu knacken. Dafür brauchen die Pfadfinder:innen die Unterstützung aller Mitbürger und Mitbürgerinnen.