Das Vorschlagswesen desFachbereiches Arbeit, Bildung

& Leben ist ein mitwirkendes Optimierungssystem mit dem Ziel, das Ideenpotenzial aller Mitarbeiter zu nutzen. Es besteht somit die Chance, sich aktiv an der Weiterentwicklung des Fachbereiches Arbeit, Bildung & Leben zu beteiligen oder auch die eigenen Bedingungen zu optimieren. Das Vorschlagswesen setzt hierbei auf Kreatives aus den jeweiligen Einrichtungen. Denn nur vor Ort und bei der täglichen Arbeit sind die konkreten Probleme und Schwierigkeiten am besten bekannt. Jeder Mitarbeiter sollte daher auch aus Eigeninteresse aktiv an einer ständigen Verbesserung bemüht sein, so dass der Fachbereich Arbeit, Bildung & Leben im Ganzen zu einer lernenden Organisation wird, die im Stande ist, sich ständig den Anforderungen durch inneren Wandel anzupassen. Auch im Jahr 2019 gab es wieder ein breites Spektrum an Ideen.

Sechs Verbesserungsvorschläge prämiert

Insgesamt sind in diesem Jahr neun Verbesserungsvorschläge aus den unterschiedlichen Einrichtungen und Arbeitsbereichen eingegangen.Schwerpunkte der Verbesserungsvorschläge waren unter anderem:

• die Vermeidung von Unfällen

• die Minimierung von Risiken

• die Erhöhung der Funktionssicherheit

• die Verbesserung der Sicherheit für Personen und Sachen

• den Umweltschutz zu aktivieren und zu verbessern

• die Rationalisierung der Verwaltungsarbeit

Sechs Verbesserungsvorschläge, von Rebecca Hau (Caritas-Werkstätten Arnsberg), Angelika Hopusch (ABZ Oeventrop), Andrea Wilke (Caritas-Werkstätten Arnsberg), Andreas Schulte (Caritas-WerkstattEnsTeC), Georg Erdelyi (Caritas-Werkstätten Arnsberg) und Andreas Jürgens (Caritas-Werkstätten Arnsberg), wurden in diesem Jahr durch den Bewertungsausschuss prämiert. „Die Prämierung setzt voraus, dass der jeweilige Verbesserungsvorschlag realisiert oder seine Durchführung veranlasst wird. Da bei einigen Verbesserungsvorschlägen die Ergebnisse der Machbarkeitsprüfungen noch ausstehen, kann sich die Zahl der Prämierungen also noch erhöhen“, freut sich Torsten Kapteiner, verantwortlich für den Bereich Qualitäts- und Beschwerdemanagement im Caritasverband.