Seit nunmehr 60 Jahren wird Karneval beim Gesellschaftlichen Verein Unterhüsten e.V. (G.V.U.) gefeiert, und was in Gründertagen im Jahr 1960 als Kneipenkarneval im Einzugsgebiet Unterhüsten begann, das ist in sechs Jahrzehnten ohne Unterbrechungen zu einem festen Bestandteil im Hüstener Veranstaltungskalender geworden. Auch beim diesjährigen Karneval wird einiges geboten.



Mit wenigen Ausnahmen werden die Darbietungen und Auftritte von Eigengewächsen übernommen. Prominentes Beispiel ist der G.V.U.-Vorsitzende Matthias Kurzius, der sich nicht zu schade ist, auf die Bühne zu gehen und sich selbst kräftig auf die Schippe zu nehmen. Sehr zur Freude der Zuschauer. „Immer lustig muss es sein. Bloß nicht perfekt und wenn möglich hausgemacht, derb und deftig…so mag man es eben in Unterhüsten“…. berichtet Jutta Rösner, die seit über 40 Jahren für den Kinderkarneval beim G.V.U. verantwortlich ist.

"Alles hausgemacht"

„Groß eingekauft wird da nix, ist eben alles hausgemacht“, so auch Karnevalspräsident Dirk Herrmann, der seit mehr als 25 Jahren durch das Erwachsenenprogramm führt und mittlerweile sein Exil in Ostfriesland aufgegeben hat weil der Karneval im Sauerland einfach grandios ist. Auch Vorstandsmitglied David Shiers, der für die umfassende farbliche Neugestaltung des Vereinsheims und das Farbkonzept innen verantwortlich zeichnet, berichtet, dass die Renovierungsarbeiten pünktlich zum Beginn der Karnevalsaktivitäten abgeschlossen sein werden. „Warme Farben passen auch gut zum Thema Hawaii“, so der passionierte Handwerker. „Die Deko kann kommen“.

Start mit Kinder- und Jugendkarneval



Start der närrischen Aktivitäten in Unterhüsten ist am Samstag, 15. Februar, mit dem Kinder- und Jugendkarneval, der pünktlich um 15.11 Uhr beginnt. Einlass ist ab 14.15 Uhr. Im moderaten Eintrittspreis ist für die Erwachsenen bereits eine Tasse Kaffee und eine frische Waffel enthalten. Die Kinder bekommen ebenfalls ein Getränk und eine frische Waffel. Neben der diesjährig zahlenmäßig etwas verkleinerten G.V.U.- Kinder- und Jugendtanzgruppe wird in diesem Jahr auch wieder die Jugendabteilung des TV Neheim mit den Formationen 4U und Joker´s das Publikum begeistern. Zusätzlich haben sich erstmals nette Gäste vom TUS Hüsten mit einer Tanzgruppe angesagt.

Üblicherweise werden auch alle Besucherkinder kurzerhand in das bunte und musikalische Programm mit einbezogen. Es wird gesungen und geschunkelt. Belohnt wird das mit jeder Menge Konfetti und Süßigkeiten vom Elferrat. Neben gern verkleideten Kindern und Jugendlichen sind natürlich auch Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und Geschwister - eben die ganze Familie - eingeladen.

GVU-Karnevalsparty am 22. Februar



Am Samstag, 22. Februar, findet wieder die beliebte GVU-Karnevalsparty ausschließlich für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre statt. Beginn ist um 20.11 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr. Im Eintrittspreis ist zum „Aufwärmen“ bereits ein leckerer Klopfer nach Wahl enthalten. Auf die Zuschauer wartet nämlich wieder ein zünftiger Narrenabend mit einem "gepfefferten 15-Punkte-Programm." Tanzgarden, Showtänze und Sänger sowie die allseits beliebte alte Garde sind ebenso dabei wie Deftiges aus der Bütt und das Männerballett. Als Gäste dürfen in diesem Jahr wieder die langjährigen Freunde der Hüstener Karnevalsgesellschaft mit ihrem Vorsitzenden Markus Federupp begrüßt werden. Für das leibliche Wohl ist mit warmer Verpflegung gesorgt. Nach dem Programm ist ausgiebig Schunkeln und gute Laune angesagt. Verkleidung ist ganz dringend erwünscht, aber nicht Pflicht.