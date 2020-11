Arnsberg. Häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder bleibt oft verborgen, aber sie ist immer da. Unter denBedingungen von Corona ist es noch einmal wichtiger, sie nicht zu bagatellisieren oder zu ignorieren.

Wenn Schulen und Kindergärten nur eingeschränkt arbeiten, wenn soziale Kontakte eingeschränkt sind, wenn der Arbeitsplatz bedroht oder das Einkommen reduziert ist: dann steigt der Druck auf Familien, Gewalt nimmt tendenziell zu und die Betroffenen bleiben noch mehr allein.

Solidarität mit den betroffenen Frauen und Kindern ist stärker gefragt denn je. Unter dem Motto „Wir brechen das Schweigen“ und „Orange your City – Orangenes Leuchtfeuer gegen Gewalt an Frauen“ starten am 25.November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, zwei große

Kampagnen, die den Scheinwerfer auf das Problem richten und vor allem aber Wege zur Hilfe

aufzeigen.

Die Frauenberatungsstellen und Gleichstellungsbeauftragten in der Region, der Soroptimist Club Meschede, der ZONTA Club Arnsberg und die Polizei im HSK arbeiten parallel und ziehen an einem Strang. Ihre Botschaft an alle: "Sagt NEIN zu Gewalt gegen Frauen! Seid aufmerksam und unterstützt Betroffene, Hilfe zu suchen."

Wege zur Hilfe: