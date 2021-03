Als wäre eine Prüfung an sich nicht schon aufregend genug: Die fünf zugelassenen Kandidaten des Verteilnetzbetreibers Westnetz am Standort Arnsberg erlebten durch die Corona-Krise in diesem Jahr eine besondere Prüfungssituation.

Homeoffice, Online-Unterricht, Arbeiten unter besonderen Bedingungen prägten bereits die Vorbereitung und nun galt es auch die Abschlussprüfung unter Corona-Bedingungen zu bestehen.

Doch es ist geschafft: Aileen Franz, Ferhat Akyigit, Cedric Bläsing, Jörg Röttger und Thorben Woratz halten glücklich ihre Prüfungszeugnisse in den Händen. Mit einem erfolgreichen Abschluss als Kauffrau für Büromanagement und Elektroniker für Betriebstechnik haben die jungen Fachkräfte eine gute Voraussetzung für den Einstieg ins Berufsleben.

"stolz auf unsere Absolventen"

„Unsere Auszubildenden kennen es gerade nicht anders: Die Einhaltung der Hygiene-Regeln gehört bei uns zum Tagesgeschäft. Die Prüfungen fanden in größeren Räumen mit weniger Personen statt und es waren insbesondere in den mündlichen und praktischen Prüfungen deutlich mehr Prüfende im Einsatz. Ich bin sehr stolz auf unsere Absolventen: Unter teils schwierigen Umständen behielten sie die Nerven und meisterten die Herausforderungen mit Bravour“, sagt Dirk Polachowski, Ausbildungsleiter der Westnetz in Arnsberg.

Befristete Jahresverträge

Im Anschluss an ihre Ausbildung erhalten die Fünf das Angebot von befristeten Jahresverträgen bei Westnetz, um erste Berufserfahrungen zu sammeln: Aileen Franz unterstützt das Team der Netzplanung in Arnsberg, Ferhat Akyigit und Cedric Bläsing wechseln in den Netzbereich Brilon-Meschede, Thorben Woratz ist ab sofort im Netzbereich Erwitte-Büren tätig und Jörn Röttger unterstützt den Anlagenbereich in Arnsberg.

Digitale Ausbildungsmesse

Die aktuelle Corona-Situation ist für den gesamten Ausbildungsbereich eine enorme Herausforderung. Normalerweise präsentiert sich der Ausbildungsbereich der Westnetz auch regelmäßig bei Ausbildungsmessen um den Jugendlichen die Berufe näher zu bringen.

Um trotzdem den Austausch zu ermöglichen, veranstaltet Westnetz am Dienstag, 23. März, von 14 bis 17 Uhr eine digitale Ausbildungsmesse, um dort über die kaufmännische, elektrotechnische Ausbildung und die dualen Studiengänge zu informieren.

Um teilzunehmen können sich alle Interessierten unter www.ausbildung.westnetz.de kostenlos registrieren.

Regionalzentrum Arnsberg

Im Regionalzentrum werden aktuell 29 junge Menschen zu Elektronikern für Betriebstechnik und Kaufleute für Büromanagement ausgebildet. Das Regionalzentrum Arnsberg ist verantwortlich für Planung, Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von Strom- und Gasnetzen, sowie mehrerer Glasfasernetze und Straßenbeleuchtungen im Hochsauerlandkreis, Teile der Kreise Soest und Paderborn, sowie des Märkischen Kreises.

Zu den vielfältigen Aufgaben der Elektroniker für Betriebstechnik gehören unter anderem die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Betriebsmitteln. Des Weiteren werden Schalt- und Steueranlagen montiert und Systeme programmiert.