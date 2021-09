Balve. Von Donnerstag, 16., bis Mittwoch, 22. September, findet die Europäische Mobilitätswoche (EMW) statt. Sie ist eine Kampagne der Europäischen Kommission. Balve wird sich in diesem Jahr zum dritten Mal daran beteiligen und hat für diese Woche einige abwechslungsreiche Aktionen zusammen mit ihren Partnern geplant.

Los geht es am Donnerstag, 16. September, mit einem bunten Aktionstag auf dem Parkplatz der Balver Höhle. Hier bekommt man von 12 bis 18 Uhr Informationen rund um das Thema Elektromobilität. Die Autohäuser Bichmann und Pape präsentieren E-Autos, die Werbegemeinschaft wird das Projekt „E-Bike-Sharing“ vorstellen, man kann das Projekt Zukunftswerkstatt Mobilität entdecken, erleben und mitgestalten und das Projekt „streamUP/TU Dortmund“, welches angehende Gründer in Südwestfalen im Bereich der Mobilität unterstützt, ist ebenfalls mit von der Partie.

Um 16 Uhr beginnt die Siegerehrung und die Auszeichnung der Teams des Stadtradelns und des Märkischen Kreises für die kreisbesten Teams und Einzelwertungen.

Klima-Wanderung durch Mellen

Weiter geht es am Sonntag, 19. September, mit einer Klima-Wanderung mit Försterin Ronja Martens, die als Expertin die Wanderung auf dem neu angelegten Klimawanderweg der Dorfgemeinschaft Mellen mit begleitet. Der Start ist um 10 Uhr am Dorfplatz in Mellen. Die Wanderung ist circa 7 Kilometer lang und mit dem Schwierigkeitsgrad normal eingestuft. Nach der Wanderung besteht die Möglichkeit, im Mellener Landmarkt einzukehren.

Eine E-Scooter-Aktion findet am Dienstag, 21. September, von 15 bis 18 Uhr für Kinder ab 14 Jahren in Kooperation mit dem Jugendzentrum statt. Der Treffpunkt ist Am Krumpaul.

Zukunftswerkstatt in Garbeck

Zu einem Tag der offenen Tür wird am selben Tag in von 14 bis 18 Uhr zur Mobilitätsinsel des Projektes Zukunftswerkstatt eingeladen. Vorgestellt wird das Thema „Mobilität der Stadtwerke Balve“ im alten Schafstall des Jungferngutes in Garbeck bei Kaffee und Gebäck.

Anmeldungen zur Klima-Wanderung und zur E-Scooter Aktion nimmt das Team des Innenstadtbüros

unter Tel. 02375/926-157 und -158 oder unter innenstadtbuero@balve.de entgegen.