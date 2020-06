Veranstalter, Spielstätten, Technikfirmen, Bühnen- und Messebauer, Ausstatter, Caterer, Logistiker oder Künstler - die gesamte Veranstaltungsbranche wurde von der Corona-Krise an den Abgrund gedrängt.

Großveranstaltungen sind bis Ende August verboten, und auch wenn die Lockerungen kleine Veranstaltungen wieder ermöglichen, können diese aufgrund der geltenden Restriktionen und notwendigen Hygieneregelungen kaum wirtschaftlich durchgeführt werden.[/text_ohne]

Um auf diese fatale Situation hinzuweisen soll mit der Aktion "Night of Light" ein flammender Appell an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft gerichtet werden. „Night of Light“ vereint Marktteilnehmer aus allen Bereichen der Veranstaltungswirtschaft, die in einer konzertierten Aktion ein imposantes Zeichen für eine vom Aussterben bedrohten Branche setzen wollen und zu einem Dialog mit der Politik aufrufen, wie Lösungen und Wege aus der dramatischen Lage entwickelt werden können.

Viele Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft sowie Veranstaltungsorte in ganz Deutschland strahlen in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni bundesweit ihre Gebäude oder stellvertretend ein Bauwerk in ihrer Region oder Stadt mit roter Beleuchtung an, um auf die brennende Situation in der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen.

Balver Höhle rot illuminiert

In Balver wird die Balver Höhle rot illuminiert und zwar vom Team der "hoch|ton veranstaltungstechnik". "Anfang dieses Jahres gründeten wir, drei junge Kleinunternehmer, mit viel Hoffnung und Mut, eine gemeinsame Gesellschaft. Ja, wir hatten Angst und ja, es mag verrückt klingen, aber wir konnten Überleben", berichtet Teammitglied Jonas Korbel.

Am Montag, 22. Juni, wird die Balver Höhle mit den eigenen LED-Strahlern in ein rotes Licht getaucht. "Die Schützenbruderschaft Balve ist auch mit von der Partie, übernimmt die Stromkosten und wir können die Höhle auch kostenlos nutzen", freut sich Jonas Korbel aus Unterstützung aus der direkten Nachbarschaft.

Auch Aktionen in Menden

Auch in Menden beteiligen sich die Firstchoice Veranstaltungstechnik (David Müller), Luminus Veranstaltungsdienstleistungen mit Sebastian Wessel und MoTec Mobile Technik (Falk Steidel) an dieser Aktion. Dort werden die Pfarrkirche St Vincenz, das alte Rathaus sowie die Wilhelmshöhe in Rot erstrahlen und somit auf die Problematik rund um die Veranstaltungswirtschaft aufmerksam machen.

Volle Unterstützung erfährt diese Aktion von Wilfied Kickermann vom Mendener phonoforum: "Die Beleuchtung bleibt den Technikfirmen überlassen, doch wir sitzen alle im gleichen Boot."

Bundesweit haben sich (Stand 18. Juni) 3821 Firmen angemeldet, 3684 Gebäude werden rot angestrahlt.