Am Mittwoch (29.12.2021) kam es gegen 14:50 Uhr auf der Triftstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der 36-Jährige Fahrer eines mit insgesamt vier Personen besetzten Chevrolets befuhr die Triftstraße aus Kleve kommend in Fahrtrichtung Goch. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, wo der Chevrolet einen Baum touchierte, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Anwohner kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Verunfallten.

Der 36-jährige Klever, sowie seine 27-jährige Beifahrerin und die beiden im Auto befindlichen 4- und 2-jährigen Mädchen wurden bei dem Verkehrsunfall nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt. Alle wurden vorsorglich mit Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Triftstraße zwischen Waldstraße und Dr.-Engels-Straße gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/