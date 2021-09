Zum Diebstahl von Bordcomputern und GPS-Satellitenempfängern kam es zwischen Freitag (17.09.2021), 16:00 Uhr und Samstag (18.9.2021), 03:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten sich in diesem Zeitraum Zugang zu landwirtschaftlichen Maschinen auf einem Hof an der Kalkarer Straße verschafft und die Geräte ausgebaut.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

