Am "Südlicher Rundweg" schlug ein unbekannter Täter am Montag (20.09.2021) in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:45 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Daimlers ein.

Der Täter entwendete Werkzeuge aus dem Wagen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

Zum Diebstahl eines GPS-Trackers kam es auf der Sommerlandstraße im Zeitraum von Sonntag (19.09.2021), 17:00 Uhr bis Montag (20.09.2021), 10:00 Uhr.

Die Täter hatten sich Zugang zum Hofgelände eines Bauernhofes verschafft und dort das GPS-Gerät aus einem Traktor ausgebaut. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

