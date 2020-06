Ambo in der Abteikirche von Kloster Kamp

Dieser Ambo, oder Lesepult, in der Abteikirche von Kloster Kamp zeigt drei Fischer wie sie einen großen Fischfang in ihr Boot zerren. Diese Fischer sind Jünger Jesu, die damals wirklich Fischer waren und von Ihm zu „Menschenfischern“ berufen wurden. Diese Fischer, nachdem sie eine Nacht ohne Erfolg ihre Netze ausgeworfen hatten, wurden von ihrem Meister Jesus aufgefordert ihre Netze erneut, und zwar für den Fischfang untypisch am Tag, auszuwerfen, und siehe da: jetzt gelingt es und der Fang ist übergroß! Bei dieser Gelegenheit werden sie von Ihm „Menschenfischer“ genannt, anstatt Fische sollen sie Menschen „fangen“. Später werfen diese Fischer erneut, auf Geheiß des Herrn, wieder nach erfolgloser Nacht, die Netze aus, auf der rechten Seite genau wie Er es befiehlt, und siehe, auch diesmal haben sie Erfolg! Das Lehrstück ist deutlich: Wer mit dem Herrn fischt, erntet reichlich.