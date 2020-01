Bedburg-Hau-Moyland. Da staunten die Besucher des Museums Schloss Moyland am Samstag morgen nicht schlecht, als sich zwischen den Werken von Beuys, 33 Delegationen und Prinzenpaare tummelten. Es ist schon eine schöne Tradition geworden, dass die Bedburg-Hauer Tulpensonntagsprinzessin alljährlich den Auftakt in das närrischen Treiben am linken Niederrhein präsentiert. So begrüßte Lorè-Dana I. ganz herzlich alle Närrinnen und Narren in ihrem Regierungssitz dem schönen Schloss Moyland. Einziger Wermutstropfen: Die neue Schlossherrin und waschechte Kölnerin Julia Niggemann verweilte im Urlaub. Im Anschluss an den Empfang fand, in gewohnter Manier, der Frühschoppen in der Mehrzweckhalle in Till statt. Ein buntes Programm zahlreicher Karnevalsvereine begeisterte die Zuschauer.