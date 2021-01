Corona - nur eine harmlose Grippe?

Genau vor einem Jahr, am 11. Januar 2020, wurde das erste Todesopfer, ein 61 jähriger Mann an die WHO gemeldet.

Ja, es gibt immer noch die Andersgläubigen. Auch angesichts von über 41.000 Verstorbene in Deutschland, das sind 492 pro 1 Mio./Ew. Global sind fast 2 Mio. verstorben.

In Deutschland, Stand heute sind laut Johns Hopkins Universität (JHU) fast 2 Mio. infizierte zu verzeichnen, weltweit sind es fast 100 Mio. Deutschland liegt bei den Infizierten damit auf Platz 10.

Die Grafiken wurden erstellt mit Daten der JHU erstellt.