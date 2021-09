Der Ortsverband von Bündnis90/Die Grünen in Bedburg-Hau hatte alle Bürger*innen zu einem Fotowettbewerb eingeladen. Dabei stand der naturnahe und insektenfreundliche Garten im Vordergrund. Wer in Bedburg-Hau insektenfreundlich gegärtnert hatte, konnte mit drei digitalen Fotos am Wettbewerb teilnehmen. Die Siegerfotos wurden mit je einem Gutschein über 100,- € vom örtlichen Gartenhandel belohnt.

Es gewannen in der Kategorie „Insektenfreundlichkeit“ Wilfried und Heidi Brands aus Schneppenbaum.

Für das schönste Foto erhielten Josef und Ursula Schooltink auf der Moyländer Allee ebenfalls einen 100 €-Gutschein.

Die beste Idee kam von Maria Nienhuys. Ihr Foto zeigt eine Tränke für die Insekten mit "Rettungsinseln" aus Korken, die die kleinen Tiere vor dem Ertrinken bewahren.

Alle zweitplatzierten bekamen einen Buchpreis.