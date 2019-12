Der Run auf die Verkaufsstellen hat heute begonnen. Die Hinweise des Umweltbundesamtes, der Deutschen Umwelthilfe werden wenig nutzen und wie in den Jahren zuvor muss es immer mehr, höher, bunter und lauter sein. Und doch: Schon rd. 60 Prozent der Bevölkerung ist gegen den Silvester-Wahnsinn, einige Märkte verkaufen nichts mehr und in einigen Kommunen gibt es partielle Einschränkungen.

Wie sich der Feinstaub Silvester/Neujahr 2018/19 übers Land legte, kann man beim Ablauf der Zeitskala/Karte auf der Seite des Umweltbundesamtes sehen. hier klicken

"Die Freiheit besteht darin, dass man alles das tun kann, was einem anderen nicht schadet."

Matthias Claudius

In dem Sinne:

Beim Count-down ins Neue Jahr müssen nicht zwangsläufig bei Zero - Böller und Raketen starten.

Allen einen guten Start ins Neue Jahr und „Silvester for Future“.